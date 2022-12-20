Fas'tan gelip Esenyurt'ta başı açık kadınları cennete çağırdı. Kasiyer kadını taciz etti

İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaşa ait çekimlerde; Faslı bir erkeğin girdiği bir markette kadın kasiyeri “Başın açık” diyerek taciz ettiği görüldü.

Faslı erkek: Alkol satıyorlar sigara satıyorlar yani İslam'da böyle şeyler olmaz Yani normalde saçını göstermeye gerek yok yani günah şu şekil abla. Sen niye gösteriyorsun gerek yok zaten

Çekim yapan Türk kadın: Pardon. Siz nerelisiniz? Burası Türkiye Cumhuriyeti farkında mısınız?

Faslı erkek: Yok, abla biliyorum nerede olduğumu. Faslıyım ben.

Çekim yapan Türk kadın: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Faslı erkek: Allah'a şükür İslam var burada değil mi?

Çekim yapan Türk kadın: Evet, İslam var ama biz burada demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kimin nerede çalıştığı nerede ne yaptı seni ilgilendirmiyor. Bu kadın burada çalışmak istiyorsa burada çalışabilir

Faslı erkek: Ben Cennet istiyorum sana (kasiyer kadına dönerek)

Çekim yapan Türk kadın: Benim burada olmamdan rahatsız oluyorsan Fas'a gidersin orada yaşarsın

Fas uyruklu erkek, “Dışarı çıkar mısın” denilerek marketten dışarı çıkarıldı.