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  • Fas'tan gelip Esenyurt'ta başı açık kadınları cennete çağırdı. Kasiyer kadını taciz etti

Fas'tan gelip Esenyurt'ta başı açık kadınları cennete çağırdı. Kasiyer kadını taciz etti

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir markete giren Faslı şahıs, marketin kadın kasiyerine "Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var?" diyerek kadını sözlü olarak taciz etti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:05
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Fas'tan gelip Esenyurt'ta başı açık kadınları cennete çağırdı. Faslı erkek marketteki kasiyer kadını taciz etti

Fas'tan gelip Esenyurt'ta başı açık kadınları cennete çağırdı. Kasiyer kadını taciz etti
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İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaşa ait çekimlerde; Faslı bir erkeğin girdiği bir markette kadın kasiyeri “Başın açık” diyerek taciz ettiği görüldü.

Faslı erkek: Alkol satıyorlar sigara satıyorlar yani İslam'da böyle şeyler olmaz Yani normalde saçını göstermeye gerek yok yani günah şu şekil abla. Sen niye gösteriyorsun gerek yok zaten

Çekim yapan Türk kadın: Pardon. Siz nerelisiniz? Burası Türkiye Cumhuriyeti farkında mısınız?

Faslı erkek: Yok, abla biliyorum nerede olduğumu. Faslıyım ben.

Çekim yapan Türk kadın: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Faslı erkek: Allah'a şükür İslam var burada değil mi?

Çekim yapan Türk kadın: Evet, İslam var ama biz burada demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kimin nerede çalıştığı nerede ne yaptı seni ilgilendirmiyor. Bu kadın burada çalışmak istiyorsa burada çalışabilir

Faslı erkek: Ben Cennet istiyorum sana (kasiyer kadına dönerek)

Çekim yapan Türk kadın: Benim burada olmamdan rahatsız oluyorsan Fas'a gidersin orada yaşarsın

Fas uyruklu erkek, “Dışarı çıkar mısın” denilerek marketten dışarı çıkarıldı.

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Cnesim
20.12.2022 14:59
Faslı buraya özgürlük için gelip, özgür kadınlara baskı yapmaya kalkıyorsun! Defol git! Fas a yasaklarla yaşa!  
 
Tacer
20.12.2022 14:56
Hiç bir markete sokmayın böyle bunakları...  
 
Mo
20.12.2022 14:55
Yobazın olduğu her yer cehennem.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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