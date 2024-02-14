Fasulye Diblesi Tarifi

MALZEMELER:

- 1 kilo taze fasulye

- 1 su bardağı pirinç

- 1 büyük domates

- 1 büyük soğan

- 1 yemek kaşığı tuz

- 2 kaşık tereyağı

- Yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

Taze fasulyeler, ayıklandıktan sonra ince ince doğranır ve güzelce yıkanır. Yıkandıktan sonra fasulyeler, tencereye yerleştirilir. Fasulyelerin üstüne küp küp doğranmış soğan, domates eklenir.

Pirinç ve tuz da eklendikten sonra tüm malzemeler karıştırılır. Ocakta, 10 dakika yüksek ateşte, daha sonra ise kısık ateşte olacak şekilde, suyunu çekene kadar pişirilir. Eğer fasulye sertse, su eklenip biraz daha pişirilebilir.

Tüm malzemeler piştikten sonra, bir tavada tereyağı eritilir ve diblenin üzerinde gezdirilir.

TARİFİN PÜF NOKTALARI:

Fasulyeler suyunu çektiğinde tekrar su ilavesi yapmaya gerek kalmayacaktır fakat fasulyeler pişmediyse biraz su eklenebilir.

Fasulye diblesi için fasulyeler çok kalın doğranmamalı. 1 santim olacak şekilde ince doğramalısınız.

Fasulye diblesi sadece pirinçle değil bulgurla da yapılmaktadır. Bulgurlu fasulye diblesine de bir şans verebilirsiniz.