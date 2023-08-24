Fatih Altaylı Afgan kaçaklarla Türkiye’ye gelen büyük tehlikeyi açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı Türkiye’ye gelen Afgan kaçakların gerçek yüzünü açıkladı. Altaylı, Afganların CIA’nın ucuz paralı askerleri olduğunu belirtti.

Fatih Altaylı Afgan kaçaklarla Türkiye’ye gelen büyük tehlikeyi açıkladı

Türkiye’ye kaçak yollardan giren yabancılar arasında Suriyelilerden sonra en kalabalık grubu Afganlar oluşturuyor. Özellikle Taliban’ın Afganistan’da yönetimi yeniden ele geçirmesi sonrası ülkesinden kaçan çok sayıda Afgan grup, İran üzerinden Türkiye’ye giriyor.

Gazeteci Fatih Altaylı Türkiye’deki milyonlarca kaçak Afgan ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Afgan kaçakların “CIA’nın ucuz paralı askerleri” olduğunu belirten Altaylı, “Kim olduğu belirsiz, ne olduğu belirsiz, paralı CIA askerleri Doğu sınırımızdan içeri elini kolunu sallayarak giriyor. Batı sınırımızda ise zaten bir Amerikan ordusu mevcut” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Türkiye’yi idare etmeye çalışan “göçmen seviciler” zaman zaman çıkıp “Suça karışanları sınır dışı ediyoruz” deseler de bunun böyle olmadığını bildiğimiz gibi, sınır dışı edilip, birkaç gün içinde yeniden dönenlerden çok daha fazla sayıda göçmenin İran sınırından her gün düzenli olarak Türkiye’ye girdiğini biliyoruz. Van artık Van değil Han. Hem de yol geçen hanı.

Her gün yüzlerce, bazen binlerce Afgan göçmen buradan geçerek Türkiye’ye dağılıyor. Üstelik de komşu Suriye’den ailece, çoluk çocuk gelenlerin aksine, bu gelen Afganlarda bambaşka bir hal var. İçlerinde kadın yok, çocuk yok, yaşlı yok, düşkün yok. Tamamı çakı gibi maşallah. 19 ila 35 yaş arası, hepsi askerlik çağında. Ve Kabil’den Van’a kadar olan yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu zorlukla aşmış gibi bir halleri de yok. Sanki oradan Varan’ın Mercedes otobüslerine binip gelmişler gibi.

Hadi Suriye’den gelenleri anladık. En yakın komşuya kapağı attılar. Yarısı bize, yarısı Ürdün’e. (Ürdün Suriyelileri geri yolluyor) Peki bunlar 3 bin kilometrelik yolu nasıl geçiyor, İran’ı rahatça nasıl aşıyor ve niye geliyor! Bu Afgan göçüne bulunan “vicdani kılıf” ise bunların Amerikan işgali sırasında Amerikalılarla işbirliği yaptığı için Taliban’an hedefinde olan “zavallılar” olduğu.

Bu kılıfın benim anladığım dildeki meali şu. “Bunlar Afganistan’da büyük oranda CIA ile çalışmış, bir kısmı da Pentagon tarafından istihdam edilmiş kişiler” Yeni bunlar CIA’in düşük maaşlı elemanları, CIA’nin ve Pentagon’un paralı askerleri. Ve biz sınırımızı bunlara sonuna kadar açmış, ülkemize sokuyoruz. Kim olduğu belirsiz, ne olduğu belirsiz, paralı CIA askerleri Doğu sınırımızdan içeri elini kolunu sallayarak giriyor. Batı sınırımızda ise zaten bir Amerikan ordusu mevcut. CIA’in Türkiye’deki Cemaat kılıklı askerlerinin 2016 yılının 15 Temmuz’unda yaptıklarını yaşayanların hâlâ ders almadığını ne yazık ki görüyoruz.

Sonra yine “Rabbim bizi affetsin”. Rabbinizin affedip affetmeyeceği ben bilemem. Ama tarihin affetmeyeceği çok açık."

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