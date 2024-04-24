Fatih Altaylı'dan şok açıklama: Buradaki göçmenleri tuttuğu müddetçe Batı, Erdoğan’dan vazgeçmez

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'dan şok açıklama: Buradaki göçmenleri tuttuğu müddetçe Batı, Erdoğan’dan vazgeçmez
Gazeteci Fatih Altaylı, yeni videosunda, "Buradaki göçmenleri tuttuğu müddetçe Batı, Erdoğan’dan vazgeçmez" sözleriyle gündeme oturdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yeni videosunu yayınladı. Altaylı, gündeme dair konu başlıklarını değerlendirdi.

Altaylı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretine de değindi.

Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin geleceğinde siyasi bir figür olduğunun ortada olduğunu ifade eden Altaylı, "Biz biliyoruz da Alman, Fransız, Japon, İngiliz, Amerikalı bilmiyor mu? Herkes biliyor ki bundan sonra Türk siyasetinde bir İmamoğlu gerçeği var. Onun için de görüşürler. Dünyaya ve siyasete nasıl baktığını, uluslararası işlere nasıl baktığını da tüyo olarak edinmeye çalışırlar" dedi.

FATİH ALTAYLI: BATI, ERDOĞAN’DAN VAZGEÇMEZ

Altaylı daha sonra, “Biliyoruz ki Batı, çok net ‘Erdoğancı’. Bakmayın yaygaraya. Erdoğan, buradaki göçmenleri tuttuğu müddetçe, Geri Kabul Anlaşması’nın arkasında durduğu müddetçe Batı, Erdoğan’dan vazgeçmez" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN ALTERNATİFİ GİBİ GÖRÜNEN BİRİYLE İLİŞKİ KURMALARI DOĞAL"

Almanya Cumhurbaşkanı'nın İmamoğlu ile görüşmesini değerlendiren Altaylı, "Erdoğan'ın alternatifi gibi görünen biriyle de ilişki kurmaları son derece doğal. Eskiden nasıl ki Erdoğan ile ilişki kurdularsa şimdi de İmamoğlu ile kurarlar" diye konuştu.

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