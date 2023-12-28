Fatih Altaylı Fatih Terim üzerinden Ergin Ataman'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
Fatih Altaylı Fatih Terim üzerinden Ergin Ataman'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı
Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in geçmişine dikkat çeken Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

"İmparatorumuzun başarılı olmasını isteriz" diyen Fatih Altaylı, geçmişte Terim'in kulüp başkanları ve Milanlı futbolcularla yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Altaylı ayrıca Terim'in Panathinaikos'la anlaşmasına Ergin Ataman'ın vesile olduğunu söyledi.

"Umarım, Ergin Ataman'ın oradaki inanılırlığı ve güvenilirliğine zarar vermez" diyen Altaylı'nın Terim hakkındaki açıklamaları gündem oldu.

İŞTE ALTAYLI'NIN AÇIKLAMALARI

Terim, Fiorentina Başkanını soyunma odası koridorunda tartakladığı için oradan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sonra Milan'dan da kovulmuştu. Orada da futbolcular, Terim'in hakkında hoş olmayan şeyler söylemişti.

Bazı futbolcuların anı kitaplarına da yansımıştı. Anladığım kadarıyla Panathinaikos Yönetimi bu kitapları okumamış. İnşallah muvaffak olur.

Uzun yıllardır tanıdığımız birinin, imparatorumuzun başarılı olmasını çok isteriz. Belki de Ergin Ataman'ın tavsiyesidir.

Umarım, Ergin Ataman'ın oradaki inanılırlığı ve güvenilirliğine zarar vermez. Terim bir teknik direktör. Şunu biliyorum, Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Ünal Aysal'a ağır hakaret etti.

Orada buna devam ederse Ergin'i de yakar. Yunanlar işin sonunda "Ya biz adaları geri verelim, siz bizi kurtarın" demesinler?"

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