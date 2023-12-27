Fatih Terim ilk idmanda şov yaptı. Panathinaikoslu futbolcular sadece onu izledi

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Fatih Terim ilk idmanda şov yaptı. Panathinaikoslu futbolcular sadece onu izledi
Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sabah saatlerinde Atina'ya giden tecrübeli çalıştırıcı akşam da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Yeni takımının amblemini taşıyan eşofmanlarıyla sahaya çıkan Fatih Terim ilk olarak futbolcularla tanıştı.
Ardından takımı çevresinde toplayıp mini bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, kendine has el kol hareketleri ve mimiklerinden vazgeçmedi.
Bu anlar Panathinaikoslu futbolcular tarafından da ilgiyle takip edildi.
Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Panathinaikos olarak şampiyonluğu istiyoruz!" ifadesini kullandı.
Panathinaikos Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında Giannina'yı konuk edecek. 3 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelede Fatih Terim de ilk kez Panathinaikos'un başında sahada olacak.

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