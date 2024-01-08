Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Ali Koç'un başkanlığı bıraktıktan sonra ne iş yapacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Ali Koç'un başkanlığı bıraktıktan sonra ne iş yapacağını açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görev süresinin sonunda başkanlığı bırakacağını açıklaması sonrası, Ali Koç'un ne iş yapacağını yazdı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının ardından görev süresinin sonunda başkanlığı bırakacağını açıklamıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bunun şaşırtıcı olmadığını ileri sürdü ve Koç ailesinde alınan kararı duyurdu.

Mustafa Koç'un ölümünden sonra Koç Holding'te başkanlığa geçen Ömer Koç'un bu görevi istemeden kabul ettiğini iddia eden Altaylı, bugünkü yazısında bir süre sonra da ailesine şirkette yer almak istemediğini ilettiğini belirtti.

Altaylı, Ömer Koç'un bırakması halinde geriye Ali Koç ve İpek Kıraç'ın alternatif olarak kaldığını ifade ederek, Ali Koç isminin öne çıktığını vurguladı.

Ali Koç'un Fenerbahçe ile şampiyon olup sonra da holdingin başına geçmek istediğini ileri süren Altaylı, yazısını "Şampiyonluk elbette istemekle olmuyor. Ama diğeri aile kararı ile mümkün" diyerek bitirdi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe maçında elektrikler kesildi. Taraftarlar hep bir ağızdan o marşı söyledi
Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düştü! Olimpiyat'ta büyük skandal
Galatasaray'a kaybeden Konyaspor'un Fenerbahçe'ye ne yapacağını açıkladı. Recep Çınar yazdı
Fenerbahçe 3-0 kazandı zirvede kaldı
Cengiz Ünder'in üst düzey performansı taraftarını sevindirdi. 5-1'lik İstanbulspor Fenerbahçe maçının tüm fotoğrafları
Fenerbahçe'de Tadic laneti. Bir türlü kıramadı
Fenerbahçe'de Tadic laneti. Bir türlü kıramadı
Fenerbahçe'ye Bonucci sürprizi. İtalyanlar resmen yazdı
Son Haberler
Trump, Macron'un taklidini yaptı Dünya
Trump, Macron'un taklidini yaptı
Rusya Ukrayna'yı 'Kinjal' füzeleriyle vurdu Dünya
Rusya Ukrayna'yı 'Kinjal' füzeleriyle vurdu
Flaş... Flaş... İstanbul'da toplu ulaşıma zam Ekonomi
Flaş... Flaş... İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Son dakika... Beşiktaş Fernando Santos'un İstanbul'da olacağı saati açıkladı. İmza töreninin ne zaman yapılacağı da belli oldu Spor
Son dakika... Beşiktaş Fernando Santos'un İstanbul'da olacağı saati açıkladı. İmza töreninin ne zaman yapılacağı da belli oldu
Kimler Kayropraktik’e gider Sağlık
Kimler Kayropraktik’e gider
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu Gündem
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu
Vinç şarampole yuvarlandı Gündem
Vinç şarampole yuvarlandı