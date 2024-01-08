Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Ali Koç'un başkanlığı bıraktıktan sonra ne iş yapacağını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının ardından görev süresinin sonunda başkanlığı bırakacağını açıklamıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bunun şaşırtıcı olmadığını ileri sürdü ve Koç ailesinde alınan kararı duyurdu.

Mustafa Koç'un ölümünden sonra Koç Holding'te başkanlığa geçen Ömer Koç'un bu görevi istemeden kabul ettiğini iddia eden Altaylı, bugünkü yazısında bir süre sonra da ailesine şirkette yer almak istemediğini ilettiğini belirtti.

Altaylı, Ömer Koç'un bırakması halinde geriye Ali Koç ve İpek Kıraç'ın alternatif olarak kaldığını ifade ederek, Ali Koç isminin öne çıktığını vurguladı.

Ali Koç'un Fenerbahçe ile şampiyon olup sonra da holdingin başına geçmek istediğini ileri süren Altaylı, yazısını "Şampiyonluk elbette istemekle olmuyor. Ama diğeri aile kararı ile mümkün" diyerek bitirdi.