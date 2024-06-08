Markalar indirim için peş peşe harekete geçti. Araç almayı düşünenlere son fırsat

7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni güvenlik donanımı düzenlemesi nedeniyle markalar, mevcut stoklarını hızlıca eritmek amacıyla kampanyalarını artırdı.

7 Temmuz 2024 itibariyle Türkiye’de yeni araç satışında zorunlu hale gelecek güvenlik donanımları arasında acil durum frenleme asistanı, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası, alkol kilidi hazırlığı ve kaza veri kaydedicisi gibi özellikler bulunuyor. Bu yeni düzenleme, otomobil güvenliğinde önemli bir adım olarak görülüyor.

'MARKALAR SATIŞ KAMPANYALARINA BAŞLADI'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yeni güvenlik düzenlemelerinin hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasalarını doğrudan etkileyeceğini belirtti. "Bu düzenlemeler, markaların mevcut stoklarını hızlıca eritme çabasına neden oldu" diyen Yalçın, özellikle GSR II standartlarına uymayan araçların 7 Temmuz’dan sonra satılamayacak olmasının markaların satış kampanyalarını artırmasına yol açtığını vurguladı.

"CAZİP ALIM FIRSATLARI SUNUYOR"

Bayilerde liste fiyatının altında satışların ve önemli indirim oranlarının dikkat çektiğini ifade eden Yalçın, "Bazı modellerde 200-300 bin TL’ye varan indirimler yapılıyor. Bu kampanyalar, otomobil almayı planlayanlar için bu dönemde cazip alım fırsatları sunuyor" dedi.

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Yalçın, sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatları arasındaki farkın azalacağını belirtti. Sıfır kilometre araç stoklarının eritilmesi için yapılan kampanyaların, özellikle ikinci el pazarında fiyat düşüşlerine yol açacağını vurguladı.

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Cardata verilerine göre Türkiye otomobil pazarında satılan binek ve hafif ticari araçların toplam sayısı 1338. Bu araçların 352'si şu anda kampanyalı fiyatlarla satılıyor ve bu da toplam araçların %26'sına tekabül ediyor. Kampanyalı fiyatlarda yapılan indirim oranı ise ortalama %6 olarak hesaplandı.

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