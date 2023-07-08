Fatih Altaylı zamları el hareketiyle anlattı

Fatih Altaylı sosyal medyada paylaştığı görüntüyle, iğneden ipliğe gelen zamları ilginç bir şekilde anlattı. İşte Altaylı'nın el hareketleriyle süslediği zam paylaşımı.

Fatih Altaylı zamları el hareketiyle anlattı

Gazeteci Fatih Altaylı MTV'den KDV'ye gelen zamları öyle bir eleştirdi ki, el hareketleriyle bu eleştirisini destekledi. Zamların hukuk olan bir ülkede Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi gerektiğini belirten Altaylı'nın el hareketleriyle anlattığı paylaşımda söyledikleri:

"Vallahi bugün sağımdan kalktım buraya geçireyim. Solumdan kalktım buraya geçireyim. Onu duble yapayım, tripleks yapayım olmaz. Bu iş kaymaklı ekmek kadayıfı değil ki abi. Benimkinin kaymağı duble olsun onunki tek olsun yok böyle bir şey yapamazsın. Hukuka aykırı. Bu vergi olamaz. Bu vergi ödenemez. Eğer Türkiye'de şu kadar yasaya saygı varsa. Çok demiyorum bu kadar varsa Türkiye'de bir Anayasa varsa eğer, bu yasalar döner oradan vergiler ödenmez. Bu vergi tahsil etmeye kalkmak zaten ayıptır. Hukuksuzluktur. Adaletsizliktir. Adında adalet olan bir partının yaptığı büyük bir adaletsizliktir"

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