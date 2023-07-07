KDV’ye 21 yıl sonra dev zam. İşte yeni KDV ve harç oranları

Zamlı maaşlar kursakta kalacak. Tam 21 yıl sonra KDV artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Katma Değer Vergisi (KDV) oranı bugüne kadar yüzde 18 uygulanırken yüzde 20'ye yükseltildi.

KDV’ye 21 yıl sonra dev zam. İşte yeni KDV ve harç oranları

Asgari ücret ve memur maaşlarına ara zammın ardından zam fırtınası başladı. Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar sonrasında yeni zamlar Resmi Gazete'de paylaşıldı.

Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında değişikliğe gidildi. Yayınlanan sayıya göre KDV oranları yüzde 18'den yüzde 20’ye yükseldi. Diğer vergiler de yüzde 8’ten yüzde 10’a çıkarıldı.

21 YIL SONRA İLK KEZ ARTIRILDI

Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamında alınan kararların 10 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2002 yılından bu yene, yani 21 yıl sonra KDV ilk kez artırıldı.

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Dolayısıyla, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldı.

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1’lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı. Özel olarak ayrı bir vergi oranı belirtilmemiş olan ürünlerde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. Benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları yüzde 20 oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ VERGİ ORANI DA ARTTI

Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi de (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON HARCINDA ARTIŞ

Bir diğer büyük artış ise noter, pasaport ve vize harçları ile yurt dışından getirilen telefon kullanım izin harcında yaşandı.

Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırılırken; ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 6,091 TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece, yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan izin harcında yüzde 228 oranında artış yapıldı.

Öte yandan at yarışlarında yüzde 14, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 oranında artış yapıldı.

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