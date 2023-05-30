RTÜK seçim sonrası 6 muhalif kanala inceleme başlattı. Yasak kalkmadan seçim sonuçlarını veren yandaş kanalları görmediler

Editör: Ayşe Memiş

RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle aralarında Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flaş Haber ve Sözcü TV'nin de bulunduğu çok sayıda kanal hakkında inceleme başlattı.

Aynı gün Fox TV'de Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" ifadelerini kullandığı yayın hakkında da inceleme ve raporlama başlatıldığı açıklandı.

Yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine İzleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açıklaması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ilgili de incelemeler yapılmaktadır.”

YANDAŞ KANALLAR YASAĞI DELİP SEÇİM SONUÇLARINI VERDİ

Öte yandan hükümete yakın kanallar seçim yasağını delerek sonuçları erkenden açıkladı.

Yandaş TVNET, Yeni Şafak gibi kanallar, yasaklar kalkmadan önce sonuçları verdiler. Seçimlerle ilgili yayın yasağı, YSK Başkanın yaptığı açıklama ile kalkmıştı.

RTÜK’ün bu kanalları görmezden gelmesi tepki topladı.

RTÜK BAŞKANI: SESSİZ KALMAYACAĞIZ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de açıklamayı alıntılayarak, "Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" yazdı.