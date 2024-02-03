Fatih Erbakan ittifak kapısını kapattı. AKP’ye ateş püskürdü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararını açıkladı. Erbakan, Ankara İzmir ve İstanbul'da aday çıkaracaklarını duyurdu.

Erbakan "AKP ile 14 Mayıs seçiminden önce yaptığımız mutabakat metninin tam tersi icraatlar gerçekleştirildi. İktidar Gazze konusunda gereken adımları atmadı" dedi.

Erbakan, Cumhur İttifakı içinde yer almalarının asıl sebebinin ülkenin selameti olduğunu ve mutabakat metnini ortaya koyarak temel prensiplerinden ödün vermeden Cumhur ittifakı içinde yer aldıklarını açıkladı.

AKP'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Erbakan "Bu bir beka seçimi değildir, memleket elden gidiyor söylemi de doğru değildir" ifadelerini kullandı. Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu mutabakat metni sayesinde ilkelerimizin arkasında durduk, başka bir talebimiz olmadı. Ancak üzülerek gördük ki 14 Mayıs için ortaya koyduğumuz mutabakat metininde yazanların tersi ortaya koyuldu. İşte 2024 bütçesi, emeklinin ve dar gelirlilerin içinde bulunduğu durum bunun en önemli göstergeleridir. Zam yağmurları da bunun başka bir göstergesidir.

İktidarın Gazze konusunda adım atmadığını da üzülerek görüyorum. İsrail Büyükelçisinin kovulması, Tel-Aviv'deki büyükelçimizin geri çekilmesidir. Ticari ilişkilerin durdurulması gibi adımlar atılmadı ve 30 bin insanımız göz göre göre katledilmiştir. İktidarda bulunanlar miting yapmak dışında hiçbir adım atmamışlardır.

Müzakere sürecinde karşımıza 5 sebep çıktı. Bu seçimin 14 Mayıs'tan önemli bir farkı olduğunu gördük. Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs'ta milletimiz fedakarlık yaparak ittifak istiyordu."