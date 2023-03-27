﻿Fatih Erbakan; YSK talimatla hile yapar

Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşundan sonra Kasım 2019'da söyleşi yaptığım, Mart 2022'de Flash Haber TV'de konuk ettiğim Fatih Erbakan bakıyorum dün söylediklerini çoktan unuttu.

180 derece döndü…

17 Kasım'da 1. Olağan Büyük Kongresini yapacak olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile genel merkezlerinde yaptığım söyleşiyi 7 Kasım 2019'da yazdım.

Erbakan şunları söyledi:

-"AKP'de millî duruş yok. Millî görüş gömleğini çıkarttık söylemi ve uyguladıkları siyasetle bunu zaten kendileri de ifade ediyorlar. Tayyip Erdoğan Bey, 'referansımız İslam olmayacak' dedi.

AKP döneminde rantçılık o kadar ayyuka çıktı ki, yani sadece başörtüsü, imam hatip, Kur'an kursu Millî Görüş demek değil. Adalet, Millî Görüş'ün olmazsa olmazıdır.

Şimdi bir de FETÖ borsası var. Paran varsa FETÖ'cü değilsin, paran yoksa FETÖ'cüsün.

200 milyar dolar borç alıyor. Artık borcu borçla kapatma dönemini de geçtik. Borcun faizini borçla kapatıyoruz.

Yıllarca Amerika'ya dostum, stratejik ortağım diyorsunuz. Amerika 100 bin kişilik bir orduyu donatarak silahları gözümüzün önünde PYD'ye verdi ve onları eğitti.

İncirlik Üssü'nü kapatalım, biz bağımsız ülke değil miyiz?"

Değerli okurlarım,

Flash Haber televizyonunda canlı yayın konuğum olan Fatih Erbakan ile söyleşimizin özeti de şöyle:

-Soru: 2007'de anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrası bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilir hükmü taşıyor. 2010 ve 2017 referandumunda da aynı kaldı.

Erbakan: "Orada da diyor ki 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Buna baktığınız zaman 2014 ve 2018… Yani 2017'de bir değişiklik yapılmış olsaydı farklı olabilirdi. 2017'de aynı kaldı…

Dolayısıyla iki kez seçilmiş üçüncüsüne girmesi hukuken mümkün görünmüyor.

Genelde de zaten tarafsız hukukçuların kanaati o yönde…

'Aday olabilir' diyenler iktidara yakın isimler…"

-Soru: Siyasi olarak söylüyorlar, hukuki olarak söyleyenler de olamaz diyorlar.

Erbakan: "Burada bir erken seçim kararının Meclis tarafından alınması… Ancak onda da tabii beşte üç çoğunluk gerektiği için CHP'nin İYİ Parti'nin, HDP'nin destek olması lazım. Çünkü Cumhur İttifakı'nda 333 milletvekili var. Beşte üç dediğiniz 360 oluyor. 360'a gitmek için böyle bir destek lazım."

-Soru: CHP'nin, İYİ Parti'nin veya HDP'nin birinin destek vermesi yetiyor.

Erbakan: "30 milletvekili olsa üçünden birinin destek vermesi yeterli. Cumhurbaşkanı kendisi seçim kararı alabilir. Öyle bir yetkisi var ama onda da yine aday olamıyor. O madde de Meclis tarafından karar alınması halinde aday olabilir diye söylüyor. Öyle olunca anayasa değişikliği yapılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu Bey, 'tamam aday olsun çıksın karşımıza' diyorsa, anayasayı değiştirelim denebilir. O zaman da 360 ile olabilecek bir şey… "

-Soru: YSK mühürsüz oylar ve İstanbul seçimi ile yandaş seçim kurulu damgası yedi. Başkanlık sistemine ne dersiniz?

Erbakan: "Tabii YSK'nın da talimatla iş yapabilme şüphesi de maalesef var.

Aynı zarfın içerisinde 3 tanesi geçerli bir tanesi geçersiz, ilçe belediye başkanlığı seçimleri iptal olmuyor, belediye meclisi iptal olmuyor sadece büyükşehir iptal oluyor.

Tabii bu da daha değişik bir ortama zemin hazırlar. Tepki olur. Tepki oylarının artmasına yol açar AK Parti'ye karşı.

Çünkü burada hile yapıyorsunuz gibi bir durum…

Anayasa çok açık. YSK kabul ediyor anayasaya rağmen.

Bunu talimatla yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla ters tepme ihtimali olabilir.

Tek adam rejimine karşı, güçlü parlamenter rejimden yanayız."

Değerli okurlarım,

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Anayasanın 101. Maddesini ilga ederek Erbakan'ın deyimiyle, "talimatla" açıkça çiğnedi.

Yazıklar olsun.

Elbette bu yaptıklarının cezai sorumluluğu vardır...

Ve...

Erbakan'a gelince, merhum babasının tırnağı dahi olamaz…