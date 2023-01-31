Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 7 ay önceye dönüş

Akbank’ın mevduat faiz oranını yüzde 30’a yükseltti, Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir bu durumun, iktidarının faiz inadını kırdığı şeklinde görüldüğünü aktardı.



Özdemir yaptığı yorumda, “Akbank mevduat faizinde fitili ateşledi ve 32 güne kadar olan Türk lirasına verdiği mevduat faiz oranını yüzde 30’a yükseltti. Akbank’ın bu faiz yükseltmesine Merkez Bankası ve BDDK’nın ses çıkartmaması, iktidarın faiz inadından vazgeçtiği şeklinde yorumlanıyor.” dedi.



Özdemir devamında ise “Ancak Merkez Bankası geri adım atmış görünmemek için bu geri adımı bankalar aracılığıyla yaptığı iddia ediliyor.” değerlendirmesini yaptı.



Peki Akbank’ın başlattığı bu faiz artışını nasıl yorumlamak gerekiyor? Özdemir ise bu soruya şöyle yanıt verdi:



“Öncelikle Akbank’ın yüzde 30 ile başlattığı faiz artışına diğer mevduat bankalarının da kısa süre içerisinde katılması bekleniyor. Banka yöneticileri TL mevduat faiz oranının yüzde 40’a kadar devam etmesini bekliyorlar. Böylece iktidar faizi ben düşürdüm ama bankalar yükseltti diyerek yine bir günah keçisi bulmuş olacak!”



NASIL ETKİLEYECEK?

Bankaların faiz yarışı piyasaları nasıl etkileyecek? Özdemir’in “borsa”, “döviz” ve “konut” başlıklarında yaptığı yorumlar şöyle:



BORSA:

"Borsada artık tek alternatif yatırım aracı olmaktan çıkıyor. Yani mevduat faizlerinin yüzde 20 seviyesinde olması enflasyon karşısında parasını korumak isteyenler zorunlu olarak halka arzlara katılıyor ve borsada hesap açıyordu. Bu faiz yarışının borsayı kısmen de olsa olumsuz etkilemesi bekleniyor."



DÖVİZ:

"Bankaların Türk lirasına verdiği faizi yükseltmesiyle birlikte döviz üzerinde de olumsuz etkisi olacak. İktidar arka kapı satışlarıyla kontrol edemediği dövizi bu şekilde en azından seçime kadar kontrol edeceğini düşünüyor. "



KONUT:

"TL mevduat faizlerinin yükselmesi en çok konut piyasasını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Yüzde 30 ve üzeri para toplayan bankalar artan maliyetten dolayı konut kredisi faizlerini yükseltecek. Halen 1.7 civarında olan konut kredisinin yüzde 3 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu da özellikle ipotekli satışların yani kredili işlemlerin bitmesine neden olacak."



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