NATO toplantısı öncesinde Zelenskiy ve Stoltenberg'in ilginç anları: Cevap ver lütfen

Zelenski ve Stoltenberg'in basın toplantısında gülüşmelere neden olan anlar yaşandı.

NATO toplantısı öncesinde Zelenskiy ve Stoltenberg'in ilginç anları: Cevap ver lütfen

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısındaki diyalogu gülüşmelere neden oldu.

Zelenski, Stoltenberg ile Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Ukrayna-NATO Konseyi Toplantısı öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna’nın ne zaman F-16’ları alacağına ilişkin gelen sorunun ardından Zelenski, Stoltenberg’e dönerek, “Cevap ver lütfen” ifadelerini kullandı.

Zelenski’nin bu söylemi, gülüşmelere neden oldu.

NATO UKRAYNA'DAKİ F-16 PİLOTLARINA EĞİTİM KOALİSYONU KURDU

Gülüşmelerin ardından soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Ukraynalı pilotların eğitimi için hazırlıkların yapıldığını, daha sonra da uçakların verileceğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Dün bir grup NATO müttefiki, Ukrayna'daki F-16 savaş uçağı pilotlarına eğitim vermek üzere bir koalisyon kurdu. Bu girişim ilk olarak Hollanda ve Danimarka tarafından başlatılmıştır. Şimdi diğer bazı müttefiklerin de katılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bazı hazırlıklar halihazırda yapılmıştır ve eğitim mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır. Bu şu anda gerçekleşmekte olan bir şey. Bu da F-16'ların temin edilmesini mümkün kılacaktır.”

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