Fatih Portakal kendini sorduğu ankette şok yaşadı. Bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlamıştı

Fatih Portakal, kendi sosyal medya hesabından "Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz" anketi başlattı. Geçtiğimiz günlerde bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlayan Portakal sosyal medyada tepki toplamıştı.

Fatih Portakal kendini sorduğu ankette şok yaşadı. Bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlamıştı

Editör: Özlem KIRAL

Sözcü TV’nin Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal'ın Sözcü TV Ana Haber bülteni için bir anket açtı ve takipçilerine "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Seçenekler arasında, "Taraflı", "Tarafsız", "Farklı", "Egolu" seçenekleri yer aldı. Portakal'ın bitmesine henüz 8 saat olan anketine 183 bin 256 kişi oy kullandı.

Katılımcıların yüzde 41'i "Egolu" yanıtını verirken, "Taraflı" diyenlerin oranı yüzde 32,4 oldu.

Tarafsız ve Farklı seçeneğini seçenler ise yüzde 13,3’te aynı kaldı.

İŞTE O ANKET

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NE OLMUŞTU?

Sözcü TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, haber anlatımını beğenmediği ‘dış sesçi’yi canlı yayında azarladı.

Yunanistan seçimlerinde yaşananların anlatıldığı haberin ardından Portakal, dış sesi beğenmediğini söyledi.

Portakal, memnuniyetsizliğini sesini de yükselterek şu şekilde anlattı:

“Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı Fatih Portakal'ın tutumunu eleştirdi.

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