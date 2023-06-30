Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı. Vedasını canlı yayında açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki Ana Haber sunuculuğu görevinden ayrıldığını açıkladı. Portakal'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan'daki seçim sonuçlarını anlatan haberi seslendiren kişiye 'Ben bu haber bültenine adımı veriyorum' sözleriyle canlı yayındaki sert çıkışı gündem olmuştu.

Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı. Vedasını canlı yayında açıkladı

Portakal, üç ay boyunca birlikte çalıştığı ekibine teşekkür ederek, 'Sezon Finali' adı altında Sözcü TV'ye veda etti.

Fatih Portakal canlı yayında şunları söyledi;

"SONRA SİZLERLE OLUR MUYUM OLMAZ MIYIM ONU ZAMAN GÖSTERİR, BİLEMİYORUM"

"Bana müsaade" diyerek söze başlayan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

30 Haziran 2023 günlerden cuma.. Bana müsaade..

Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta size ilk 'merhaba'mı demiştim size.

Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim.

He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum.

"DİLİMİN KEMİĞİ BAZEN OLMUYOR, ONUN DA FARKINDAYIM"

Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım.

Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben. Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum.”

PORTAKAL'IN TEPKİ ÇEKEN HAREKETİ

Portakal, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'daki seçim sonuçlarını anlatan haberi seslendiren kişiye canlı yayında sert çıkmıştı. Portakal, "Nasıl, dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim" diyerek, "Haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden de aynı uygulamayı veya şefkati veya aynı özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizin karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirmesine kadar her şey benim sorumluluğumda. Bu da benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da üstüme alıyorum. Maalesef alıyorum. Bu dış ses içinde sizden özür diliyorum" şeklinde konuşmuştu.

Portakal'ın bu sözleri sosyal medyada büyük eleştiri almıştı.

"Adını değil, egonu vermişsin"

Canlı yayında eleştirilen basın emekçisine ise birçok gazeteci destek verirken, Portakal eleştirilmişti. "Ben bu habere adımı verdim" diyen Portakal'ı eleştiren gazeteciler, "Adını değil, egonu vermişsin" sözleriyle Portakal'a tepki göstermişti.

ANKET ŞOKU

Haber anlatımını beğenmediği ‘dış sesçi’yi canlı yayında azarlayan Fatih Portakal, Twitter'dan, "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sormuş şok bir sonuç almıştı.

i Fatih Portakal, Twitter'dan, "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Seçenekler arasında, "Taraflı", "Tarafsız", "Farklı", "Egolu" seçenekleri yer aldı.

ANKET SONUÇLANDI

Portakal’ın anketinin sonuçları ise can sıkacak cinsten. Saat 18.22 itibariyle sonuçlanan ankete toplam 209 bin 104 kişi katıldı.

ANKETTEN ‘EGOLU’ SONUCU ÇIKTI

Katılımcıların yüzde 40,4’ü "Egolu" yanıtını verirken, "Taraflı" diyenlerin oranı yüzde 32,8 oldu.

"Tarafsız" diyenlerin oranı yüzde 13,5 olurken, "Farklı" diyenlerin oranının da yüzde 13,4 olduğu görüldü.

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