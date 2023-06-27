Fatih Portakal’dan canlı yayında sunumunu beğenmediği dış sesçiye azar: Ben bu habere adımı veriyorum

Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınlanan bir haberi anlatan ‘dış sesi’ beğenmediğini söyledi. Portakal'ın tavrı, sosyal medyada eleştiri topladı.

Fatih Portakal’dan canlı yayında sunumunu beğenmediği dış sesçiye azar: Ben bu habere adımı veriyorum

Sözcü TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, haber anlatımını beğenmediği ‘dış sesçi’yi canlı yayında azarladı.

Yunanistan seçimlerinde yaşananların anlatıldığı haberin ardından Portakal, dış sesi beğenmediğini söyledi.

Portakal, memnuniyetsizliğini sesini de yükselterek şu şekilde anlattı:

“Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı Fatih Portakal'ın tutumunu eleştirdi.

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Reuters’tan flaş iddia: Bilal Erdoğan’a yolsuzluk soruşturması. Saray’dan açıklama geldi Güncel
Reuters’tan flaş iddia: Bilal Erdoğan’a yolsuzluk soruşturması. Saray’dan açıklama geldi
Kavgaya müdahale eden polis pompalıyla vuruldu Yaşam
Kavgaya müdahale eden polis pompalıyla vuruldu
Varlık’ta yaşayanlar Yazarlar
Varlık’ta yaşayanlar
İttifak konusu üzerine… Yazarlar
İttifak konusu üzerine…
Terörün iki ucunda yeni kamuflaj!.. Yazarlar
Terörün iki ucunda yeni kamuflaj!..
LGBT öncelikli mahallî seçimler! (2) Yazarlar
LGBT öncelikli mahallî seçimler! (2)