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Fatih Portakal paylaştı. Tolga Şardan yazdı: TFF Başkanı'nın Bylock itirafı ve savcıdan EGM'ye ifade özgürlüğü dersi

Gazeteci Tolga Şardan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin telefonundan ByLock çıktığını kendi ağzıyla itiraf ettiğini açıkladı. Şardan’ın yazısını ise Fatih Portakal paylaştı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:28
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:30
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Fatih Portakal Tolga Şardan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ByLock'u itiraf etti yazsını paylaştı

Fatih Portakal paylaştı. Tolga Şardan yazdı: TFF Başkanı'nın Bylock itirafı ve savcıdan EGM'ye ifade özgürlüğü dersi
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T24 yazarı Tolga Şardan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programına dair değerlendirmelerde bulundu.

Şardan, Büyükekşi'nin telefonundan ByLock çıktığını kendi ağzıyla itiraf ettiğini söyledi. Şardan’ın yazını ise bir dönem FOX TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşan Portakal,” Günün yazısı…” notunu düştü.

BYLOCK İTİRAFI

Şardan yazısında, TFF Başkanı Büyükekşi'ye ait cep telefonunda FETÖ'nün kendi arasındaki iletişimde kullandığı ByLock adlı programın bulunduğunu, ancak Büyükekşi'nin 'Mor Beyin' sistemi içinde yer aldığını geçen haziranda Büyüteç'te de duyurduğunu söyledi.

Büyükekşi’nin Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın televizyon programında Mor Beyin'le ilgili sorusunu yanıtlayıncaya kadar sessiz kalmayı tercih ettiğine değinen Şardan,

“Bir dostumun hatırlatması üzerine, Işık ile Büyükekşi arasındaki televizyon yayınının ilgili bölümünü izledim.Benim gibi gözden kaçıran meraklılar için Işık ile Büyükekşi arasında geçenleri buraya aktarıyorum” dedi.

İŞTE ŞARDAN’IN AKTARDIKLARI:

CTI: Sizin, kardeşinizle ilgili yürüyen bir FETÖ soruşturması var mı?

MB: Burada çok yanlış bir algı var. Şimdi bazı şeyler vardır ki, 17 Aralık'tan önce olan bir şey var. Onunla ilgili bir soruşturma bir mahkeme var. Mahkeme de devam ediyor. İnsan hakları beyannamesine göre her şey sonuçlarına kadar herkes suçsuzdur. Burada bizim gocunacak herhangi bir şeyimiz yok, hiçbir problemimiz de yok.

CTI: Kardeşinizle ilgili halen yargı süreci mi devam ediyor?

MB: Evet, evet.

CTI: Onun dışında ailenizde akrabalarınız arasında böyle bir bağlantı olan, hüküm giyen dava süreci devam eden var mı?

MB: Yoktur.

CTI: Biliyorsunuz, bu Mor Bey diye telefonlarına istemsiz olarak ByLock yüklenen birtakım insanlar var. Mor Beyin diye bir liste olduğu ortaya çıktı bu terörle mücadele sürecinde. Sizin de isminizin ve telefon numaranızın bu Mor Beyin listesinde olduğunu yazdı. Bu doğru mu?

MB: Yok olmayabilir. Çünkü benim iki tane telefonum var, bir tanesi özel kalemdeydi onunla ilgili olabilir ama onun dışında herhangi bir şey yok.

CTI: Yani sizin kendi telefonunuzun istemsiz olarak ByLock yüklenen telefonlar listesine yok muydu?

MB: Şimdi benim iki tane telefonum vardı. Bir telefonum özel kalemdeydi. Onda vardı ama öyle bir şey olsa zaten ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim herhangi bir soruşturma herhangi bir şey yapılmadı.

Devamında Şardan "Soru ve yanıtlardan da anlaşılacağı üzere; TFF Başkanı, kendisinin Mor Beyin listesinde olmadığına doğrudan 'yoktur' demek yerine 'yok, olmayabilir' gibi muğlak bir yanıt veriyor. Zaten bu muğlaklığın gerekçesi bir sonraki yanıtta daha net anlaşılıyor." dedi.

Şardan, Büyükekşi'nin kendisinin iki telefonu olduğunu ve özel kalemdeki telefonunda ByLock yüklü olduğunu 'onda vardı' diyerek itirafta bulunduğunu açıkladı. "Mor Beyin listesine giren telefon numarası da bu!" diyen Şardan "Bu noktada şunu söylemek gerekiyor; yürütülen FETÖ soruşturmalarında TFF Başkanı gibi kimi önemli kişilerin genellikle iki telefon numarası kullandıkları ve bu numaralardan birisinde ByLock yüklü olduğu biliniyor. Ve yine ne tesadüf ki; böylesi kişilerin ByLock yüklü telefonları ya özel kalemlerinde, ya danışmanlarında ya da aile bireylerinde bulunuyordu! Kendileri, bu telefonlara ByLock yüklememiş ve kullanmamışlardı! (...)" diye yazdı. 

KARDEŞİ FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANIYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kardeşi Aykut Büyükekşi 2020 yılından beridir FETÖ üyeliğinden yargılanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran'daki olağanüstü TFF seçimi öncesinde Büyükekşi'nin aday olmaması gerektiğini savunmuştu. Koç, kardeşinin davasının Büyükekşi için bir handikap olduğuna dikkat çekmişti. Buna karşın Büyükekşi, tek aday olarak seçime girdi ve 1 yıllığına TFF Başkanlık koltuğuna oturdu.

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Gökhan
24.08.2022 13:18
Tipine baktığınız zaman Maklubeye çokça kaşık salladığı aşikar..Hani bunlar tipten kime oy vereceğimizi biliyorlardı ya bende iddia ediyorum abileri gibi 1 numaralı Fetöcüdür..Şampiyonuda belirlediler  
 
Alişir
24.08.2022 10:18
Adamın fetöcü olduğu tipinden belli zaten, ayrıca fetöcü olmayan bu ülkede üst düzeyde yetki sahibi olamıyor.  
 
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