Fatih Portakal ve Fatih Altaylı'dan Erdoğan'a emekli ve memur maaşı önerisi. ‘Bu yapılırsa sorun çözülür’ dediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam çağrılarını olumsuz yanıtlarken, Fatih Altaylı ve Fatih Portakal, seyyanen zam konusunda yorumlarda bulundu. Altaylı, “Emeklileri öldürürsek açlıktan enflasyonla mücadelede başarılı olmuş olabiliriz. Memurlara da hiç para vermezlerse, maaş da ödenmezse sonunda sorun çözülür” ifadelerini kullandı. Fatih Portakal ise AK Parti’de erimenin emekliler arasında yüzde 30 olduğunu ifade etti.

Yüzde 49,25’lik artış ve 10 bin TL en düşük maaş yeterli olmayınca, seçim öncesinde 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisine girmişti. “Emekliye seyyanen zam gelecek mi?” sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, maliyet hesabı yaparak olumsuz yanıt verdi.

ERDOĞAN’DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Emekliler seyyanen zam beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili net bir açıklamada bulundu. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, “16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz” açıklamasını yaptı.

FATİH ALTAYLI’DAN TANSU ÇİLLER ÖRNEĞİ

Gazeteci Fatih Altaylı emekli zammını yorumlarken Tansu Çiller’e atıf yaptı ve “1991 ya da 1992 yılları sanırım. Tansu Çiller ekonomiden sorumlu bakan. Şöyle diyor: ‘6 ay maaş ödemeyeceğiz. Daha doğrusu Coşkun Ulusoy dönemin maliye bakanını arıyor, diyor ki: ‘Efendim, Tansu Hanım memur maaş ödemeleri için gereken parayı Ziraat Bankası'na yatırmadı. Maaş günü geliyor, yatırılması emrini imzalamadı. Ne yapacağız.’ Ne, nasıl falan… Süleyman Demirel de başbakan. ‘Ne oldu? falan… Tansu Çiller diyor ki, ‘Maaşları ödersek enflasyona mücadele edemeyiz.’ 6 ay ödemezsek enflasyona mücadele konusunda çok başarılı oluruz” ifadelerini kaydetti.

“MEMURA PARA VERMEZSEK SORUN ÇÖZÜLÜR”

Sözlerine devam eden Altaylı, “Hatta yakında yayınlanacak bir kitapta bir eski bakan bu hikayeyi de anlatıyor. Yani kıssadan hisseye bugünkü durum da çok farklı değil. Emeklileri öldürürsek açlıktan enflasyonla mücadelede başarılı olmuş olabiliriz. Memurlara da hiç para vermezlerse, maaş da ödenmezse sonunda sorun çözülür. Seçimden sonra olacakları göreceğiz” dedi.

FATİH PORTAKAL: AK PARTİ’DE ERİME EMEKLİLER ARASINDA YÜZDE 30

Gazeteci Fatih Portakal ise yapılan bir araştırmayı anlatarak AKP’de erimenin emekliler arasında yüzde 30 olduğunu iletti. Gazeteci Nuray Babacan’ın haberini canlı yayında anlatan Fatih Portakal, “Yaşlı ve emekli tabanında ciddi oranda çözülme olduğunu iddia ediyor. AK Parti’nin araştırmasında ekonomiden en çok etkilenen kitle olarak geçiyormuş emekliler. Ve 65 yaş üstünde yüzde 30’luk bir erime var” ifadesini kaydetti.