Fatih Portakal'a anket şoku. Canlı yayında ekip arkadaşını azarlamıştı

Haber anlatımını beğenmediği ‘dış sesçi’yi canlı yayında azarlayan Fatih Portakal, Twitter'dan, "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Fatih Portakal'a anket şoku. Canlı yayında ekip arkadaşını azarlamıştı

Sözcü TV Ana Haber bülteninde yer alan bir haberin dış sesine sinirlenen ve canlı yayında eleştirilerde bulunan gazeteci Fatih Portakal, Twitter'dan, "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Seçenekler arasında, "Taraflı", "Tarafsız", "Farklı", "Egolu" seçenekleri yer aldı.

ANKET SONUÇLANDI

Portakal’ın anketinin sonuçları ise can sıkacak cinsten. Saat 18.22 itibariyle sonuçlanan ankete toplam 209 bin 104 kişi katıldı.

ANKETTEN ‘EGOLU’ SONUCU ÇIKTI

Katılımcıların yüzde 40,4’ü "Egolu" yanıtını verirken, "Taraflı" diyenlerin oranı yüzde 32,8 oldu.

"Tarafsız" diyenlerin oranı yüzde 13,5 olurken, "Farklı" diyenlerin oranının da yüzde 13,4 olduğu görüldü.

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Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde canlı yayında ekip arkadaşlarına dönük tutumu nedeniyle yoğun tepki almıştı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal, geçtiğimiz akşam ana haber bülteninde Yunanistan’daki seçim haberinin VTR’sinin ardından haberdeki ‘dış ses’i beğenmediğini söylemişti.

Haberin bitiminde memnuniyetsizliğini belli eden Portakal şu ifadeleri kullanmıştı:

“Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”

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