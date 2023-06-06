Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Benim gözümde basiretsiz ve korkak bir lider" dedi.

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

Fatih Portakal gündemi yorumladığı YouTube kanalında seçim sonuçlarının ardından ana muhalefete ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Portakal, CHP'de değişim olması gerektiğini savunurken, "CHP’nin çok fazla handikapları var. Bu seçimin kaybedilmesinden sonra daha da ortaya çıktı. Hâlâ o koltuğa yapışmış gibi hisseden bir genel başkan…. Kılıçdaroğlu’na 'o koltukta kal' diyenler bu hem ülkeye hem CHP’ye hem Kemal Kılıçdaroğlu’na zarar veriyor. Her şeyden önce umutsuzluğa sürükleyen kaybeden kulübünün üyesi olan bizlere…" ifadelerini kullandı.

"BASİRETSİZ, KORKAK BİR LİDERDEN BAHSEDİYORUZ"

Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP’de bunu göremiyorsunuz, basiretsiz ve korkak bir liderden bahsediyoruz. Benim gözümde artık Kemal Kılıçdaroğlu böyledir. Yani öyle atıp tutan demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz.

İyi oluyor aslında, böyle tanımamız da iyi oluyor insanları. Bu şekilde mi yönetecektiniz o zaman insanları, yazık ya saf mıyım ben ya! Ya safım ya, aptalım yani o zaman! Ama değişime inandım ben, her zaman söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim ben. Ama artık yeter benden pas diyorum."

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Son Dakika... Erdoğan yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından konuşuyor Siyaset
Son Dakika... Erdoğan yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından konuşuyor
MHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi Siyaset
MHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi
Akşener, İYİ Parti yöneticisi Çamlıgüney'in cenazesine katıldı Güncel
Akşener, İYİ Parti yöneticisi Çamlıgüney'in cenazesine katıldı
Emeklilik yaşını uzatan karar tüm Fransa'yı yine sokağa döktü Dünya
Emeklilik yaşını uzatan karar tüm Fransa'yı yine sokağa döktü
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sivas ile Kayseri yenişemedi Spor
Sivas ile Kayseri yenişemedi
Meclis’te yeni grup kurma tartışmalarında zirve! CHP’den 40 vekil aldılar şimdi de AKP’den vekil istiyorlar Siyaset
Meclis’te yeni grup kurma tartışmalarında zirve! CHP’den 40 vekil aldılar şimdi de AKP’den vekil istiyorlar