Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

Fatih Portakal gündemi yorumladığı YouTube kanalında seçim sonuçlarının ardından ana muhalefete ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Portakal, CHP'de değişim olması gerektiğini savunurken, "CHP’nin çok fazla handikapları var. Bu seçimin kaybedilmesinden sonra daha da ortaya çıktı. Hâlâ o koltuğa yapışmış gibi hisseden bir genel başkan…. Kılıçdaroğlu’na 'o koltukta kal' diyenler bu hem ülkeye hem CHP’ye hem Kemal Kılıçdaroğlu’na zarar veriyor. Her şeyden önce umutsuzluğa sürükleyen kaybeden kulübünün üyesi olan bizlere…" ifadelerini kullandı.

"BASİRETSİZ, KORKAK BİR LİDERDEN BAHSEDİYORUZ"

Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP’de bunu göremiyorsunuz, basiretsiz ve korkak bir liderden bahsediyoruz. Benim gözümde artık Kemal Kılıçdaroğlu böyledir. Yani öyle atıp tutan demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz.

İyi oluyor aslında, böyle tanımamız da iyi oluyor insanları. Bu şekilde mi yönetecektiniz o zaman insanları, yazık ya saf mıyım ben ya! Ya safım ya, aptalım yani o zaman! Ama değişime inandım ben, her zaman söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu olmasa başka bir aday olsa yine ona oy verecektim ben. Ama artık yeter benden pas diyorum."