Fatih Portakal'ın yayın kombinine şok yorum: Yarısı soyulmamış portakal

Sözcü TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın şortlu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Nevzat Çiçek, Portakal’ın yayın sonrası fotoğrafını paylaştı. “Vallahi yayından böyle çıktı” diyen gazetecinin paylaştığı bu fotoğrafa çok yaratıcı ve ilginç yorumlar geldi.

İşte güldüren yorumlar:

-Fatih Portakalın yarısı çoktan tatile çıkmış.

-Biz de diyoruz bu sıcakta adam nasıl kat kat giyiniyor.

-Tatil başlasın” kombini

-Mahallenin Alican’ı gibi

-Altı Şişhane dedikleri bu mudur?

-Altım çalar, üstün oynar diyor

-Yarısı soyulmamış portakal

-Dolandırıcılık bu