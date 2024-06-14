Fatih Portakal'ın yayın kombinine şok yorum: Yarısı soyulmamış portakal

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal'ın yayın kombinine şok yorum: Yarısı soyulmamış portakal

Sözcü TV ana haber spikeri Fatih Portakal’ın yayına çıktığı kıyafeti herkesi şoke etti.

Sözcü TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın şortlu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

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Nevzat Çiçek, Portakal’ın yayın sonrası fotoğrafını paylaştı. “Vallahi yayından böyle çıktı” diyen gazetecinin paylaştığı bu fotoğrafa çok yaratıcı ve ilginç yorumlar geldi.

İşte güldüren yorumlar:

-Fatih Portakalın yarısı çoktan tatile çıkmış.

-Biz de diyoruz bu sıcakta adam nasıl kat kat giyiniyor.

-Tatil başlasın” kombini

-Mahallenin Alican’ı gibi

-Altı Şişhane dedikleri bu mudur?

-Altım çalar, üstün oynar diyor

-Yarısı soyulmamış portakal

-Dolandırıcılık bu

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