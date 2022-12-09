Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 17 akademi personel alımı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma görevlisi olmak üzere 17 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 24. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.'' denildi.

Adayların 09.12.2022 - 23.12.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 24. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için;

1. Dilekçe(internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu(internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş(YÖK Formatında - internet sayfamızdan temin edilecektir)

4. Özgeçmiş(Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte e-Devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları kabul edilecektir.)

8. Doçentlik Belgesi (Doçentler için).

9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. İkametgah

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

15. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım cd veya flash disk.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL -

Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur. 15277/1/1-1

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Adayların 09.12.2022 -23.12.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ilk Başvuru Tarihi : 09.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 23.12.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.12.2022

Giriş Sınav Tarihi : 04.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.01.2023

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddelerinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. ALES Belgesi

6. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)

7. Lisans Transkripti

8. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)

9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12. İkametgah

13. Deneyim Belgesi (Deneyim şartı olan ilanlar için)

14. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURUYERİVE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL -

Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur. 15277/2/1-1