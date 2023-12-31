Fatih Terim eski öğrencisini transfer etmek istiyor!

Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Köln'den Dimitrios Limnios'u kadrosuna katan Panathinaikos'un Marcao ile ilgilendiği iddia edildi.

GÜNDEM MARCAO

Yunan basınında geçen haberlere göre; Erik Palmer-Brown ve Hördur Magnusson'un sakatlıkları sonrası savunma hattını güçlendirmek isteyen Panathinaikos, Marcao'yu listesine aldı.

SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Sezon başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sevilla'da forma şansı bulamayan Marcao'nun, Granada maçında yeniden sahalara döndüğü ifade edildi.

Ayrıca 27 yaşındaki defans oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması gündemde olduğu aktarıldı.

Marcao'nun eski hocası Fatih Terim'in olması nedeniyle Panathinaikos'a sıcak bakabileceği ifade edildi.

3 DAKİKA OYNADI

Marcao, bu sezon Sevilla'da 1 maça çıkarken 3 dakika sahada kaldı. İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Marcao'nun piyasa değeri 5 milyon euro.