Fatih Terim istedi. Bakasetas memleketine dönüyor

Yurt dışından talipleri olduğu ileri sürülen Anastasios Bakasetas için, en ciddi girişimin Yunanistan'dan geldiği öğrenildi.

Fatih Terim'in sürpriz bir şekilde teknik direktörlüğüne getirildiği Panathinaikos'un, Terim'in isteği doğrultusunda 30 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Vaseline lakaplı Panathinaikos Kulübü, Bakasetas'a yıllık 2 Milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öne sürüldü.

Milli futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde, Yunan takımında yıllık en çok kazanan futbolcu konumunda olacağı ifade edildi.

Diğer yandan, bordo-mavililerin Bakasetas'ı sezon sonunda bonservis bedeli almadan göndermemek için, ara transfer döneminde 1 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis bedeliyle bırakmayı uygun görebileceği ve komşu ülkelerin iki kulübü arasındaki bu görüşmelerin, sürdüğü kaydedildi.

Korint doğumlu olan ve Yunanistan Milli Takımı'nın değişik yaş kategorilerinde A Milli takımda dahil, toplam 64 kez milli formasını giyen Anastasios Bakasetas ile ilgili; hatırlanacağı gibi Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Trabzon da yaptığı basın toplantında, kendisine yaptıkları teklifleri kabul etmediğini söylemişti.

Doğan "Bakasetas'a iki teklif yaptık, kabul etmedi. Şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istiyor. Trabzon’da yaşamayı o da ailesi de seviyor ama belki de kafasında ailesiyle başka bir yerde yaşamak var. Yıl sonunda oturup tekrar konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yunan oyuncunun Karadeniz ekibiyle, Haziran 2024 e kadar sözleşmesi bulunuyor.