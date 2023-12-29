Fatih Terim’in adı sorulduğunda gelen cevaba herkes dondu kaldı. Seçil Erzan kendisini tehdit edenlerin adını tek tek açıkladı

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, hakkında 256 yıla kadar hapis cezası istenen Seçil Erzan’ın SEGBİS yoluyla mahkemeye verdiği ifade ortaya çıktı.

İfadesinden tehdit ve şantaj altında olduğunu dile getiren Seçil Erzan, Mahkeme başkanı “Kimler tehdit etti. Daha önceden 150 kere soruldu bir şeyde söylemedi ama tekrar soralım. Sizi kimler tehdit etti hanımefendi? Kimler tehdit etti de para alıp vermek zorunda kaldınız?” diye sordu.

Seçil Erzan bunun üzerine “Beni Ayhan Akman tehdit etti. Fırat etti. Semih etti, Mimar Çetin’in eniştesi vardı o etti. Süleyman Aslan etti. Birçok insan etti. Tanın etti, Merve…” ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM KONUSU AÇILINCA HERKES DONDU KALDI

Aynı zamanda duruşmada bir de Fatih Terim diyaloğu yaşandı.

Florya’da olduğu süreçte işlerin yolunda gittiğini herkese ödemesini yaptığını belirten Erzan, mahkeme başkanı ile şu diyaloğa girdi:

MB: Kim bu insan?

Erzan: Galatasaray camiasından birisi?

MB: Evet. Kim?

Erzan: Sonra beyanda bulunabilir miyim?

MB: İsmini söylemek istemiyor musun?

Sanık Avukatı: Yazılı beyanda bulunacağız efendim.

MB: Tamam.

Erzan: Onun…

MB: 2020 yılında parasını teslim etti evet.

Erzan: Evet. Onun o dönemde iş o dönemde kulüpten ayrıldı ve bu arada ben ona bir şekilde her istediğinde normal hayatına devam ettirmek için ödemelerini yapması için para ödüyordum, veriyordum her istediğinde, hayır diyemiyordum.

MB: Yani size belli bir miktar para aslında verdi, elden teslim etti.

Erzan: Savcı Bey’e söylemiştik ilk olduğunu “İsmini açıklamayacağım” demiştim, o dönemde bir 300 bin dolardan bahsetmiştim.

Savcı: Şunu sorayım müştekiler arasında var mı?

Erzan: Yok.

Savcı: Çünkü sordu Avukat Bey, “Yok” dediniz o yüzden.

Erzan: Yok müştekiler arasında yok.

MB: Ama herkes anladı yani kim olduğunu buradan ben sorayım. Fatih Terim mi bahsettiğiniz kişi?

Erzan: Herkes onun sözüne güveniyordu biliyordu. Ne kadar oldu yani…

MB: Yani 300 bin dolar diye bahsettiğiniz kişi Fatih Terim miydi?

Erzan: Tamam.

Müşteki Avukatı: Sayın Başkanım sorularım var.

MB: Sorularımız var. Buyurun Avukat Bey.

Erzan: Çok yoruldum.

Sanık Avukatı: Efendim biraz ara verebilir miyiz? Çok yoruldu.