Fatih Terim'i çileden çıkaracak karar: Yeterince büyük değil

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'i çileden çıkaracak karar: Yeterince büyük değil
Panathinaikos’un başına geçtikten sonra Süper Lig’den Bakasetas’ı istediğini söyleyen Fatih Terim’e büyük şok!

Trabzonspor’un Yunan asıllı futbolcusu Anastasios Bakasetas, Panathinaikos’tan gelen teklifi reddetti.

Avrupa’nın 5 büyük liginden birinde oynamak isteyen orta saha oyuncusu, ülkesine geri dönme planı yapmadığını belirtti.

Yunanistan’ın Panathinaikos takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim, basın toplantısında “Süper Lig’den oyuncu almayı düşünüyor musunuz” sorusuna Trabzonspor’da forma giyen Anastasios Bakasetas’ı transfer etmek istediğini açıkça ifade etmişti.

YETERİNCE BÜYÜK DEĞİL

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan orta saha oyuncusunun ülkesine dönmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Yunan medyasına göre Bakasetas; Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın en iyi liglerinde oynamak istiyor.

Yine çıkan haberlere göre Bakasetas’ın Yunan Ligi için Avrupa’da düşük seviyede kaldığını neden olarak gösterdiği belirtildi.

Trabzonspor’un 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği başarılı oyuncu için en son Beşiktaş iddiası gündeme gelmişti.

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