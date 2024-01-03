Fatih Terim Süper Lig'in yıldız stoperini istedi. Yönetim anında harekete geçti

Yunan gazeteci Nikos Kotsis’in haberine göre 1.5 yıllığına Panathinaikos’un başına geçen Fatih Terim Süper Lig’in savunmacısını gözüne kestirdi.

Deneyimli teknik direktör, yaşanan maaş sıkıntıları nedeniyle Adana Demirspor’daki geleceği belirsiz olan Andreaw Gravillon’un Yunan ekibinde görmek istiyor.

Fatih Terim’in isteği doğrultusunda harekete geçen Panathinaikos yönetiminin Adana Demirspor ile görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında.

Fatih Terim imza töreninde yaptığı açıklamada "Oyuncularıma güveniyorum, 3 gün oldu geleli kimi istemeyebilirim ki? Bunlar mantıklı değil, sportif direktörümüzden bilgileri alıyorum. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa ki 2 stoperimizin sakat olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullanmıştı.