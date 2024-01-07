Fatih Terim bunu da yaptı. Koltuğu kaptı

Panathinaikos’un gollerini 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar kaydetti.
Panetolikos’un tek sayısı 90+2. dakikada eski Konyaspor’lu Levan Shengelia ile geldi.
TERİM ETKİSİ
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, bu galibiyetle 2’de 2 yaptı ve puanını 40’a çıkardı.
Deneyimli teknik adamın takımı liderliği de maç eksiğiyle ele geçirdi. Panetolikos ise 4 maç sonra yenildi ve 14 puanda kaldı.
Panathinaikos, bir sonraki hafta AEK Atina ile deplasmanda karşılaşacak.
Panetolikos ise evinde Aris’i konuk edecek.
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