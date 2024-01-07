Fatih Terim bunu da yaptı. Koltuğu kaptı

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Fatih Terim bunu da yaptı. Koltuğu kaptı
Yunanistan Süper Ligi’nde 17. hafta maçında Panathinaikos, Panetolikos’u evinde 2-1 mağlup ederken Fatih Terim yine maç sonu en çok konuşulan isim oldu.

Panathinaikos’un gollerini 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar kaydetti.

Panetolikos’un tek sayısı 90+2. dakikada eski Konyaspor’lu Levan Shengelia ile geldi.

TERİM ETKİSİ

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, bu galibiyetle 2’de 2 yaptı ve puanını 40’a çıkardı.

Deneyimli teknik adamın takımı liderliği de maç eksiğiyle ele geçirdi. Panetolikos ise 4 maç sonra yenildi ve 14 puanda kaldı.

Panathinaikos, bir sonraki hafta AEK Atina ile deplasmanda karşılaşacak.

Panetolikos ise evinde Aris’i konuk edecek.

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