Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapacak! İşte istediği futbolcu

Fenerbahçe’ye Adana Demirspor’dan transfer olduğu günden bu yana bir türlü istediği formu yakalayamayan ve sık sık hatalarıyla gündem olan Samet Akaydin, Yunanistan’ın yolunu tutabilir.

29 yaşındaki deneyimli stoper bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giydi ve zaman zaman Djiku, zaman zaman Becao’nun yokluğunda büyük eleştiriler aldı.

Samet Akaydin’e, Panathinaikos’ta görev yapmaya başlayan ve aldığı galibiyetlerle takımını zirveye taşıyan teknik direktör Fatih Terim talip oldu!

Terim’in talebiyle, Fenerbahçe ile 2026 Haziran’ına kadar sözleşmesi olan Samet için Panathinaikos yetkilileri oyuncu tarafıyla bir araya geldi.

Birkaç detayın konuşulmasının ardından adı daha önce Belçika’dan Genk ile de geçen Samet’in, Panathinaikos’a katılması bekleniyor.