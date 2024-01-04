Fatih Terim Yunanistan'da olay yarattı. Herkes onu konuşuyor

Fatih Terim, Yunanistan'da gündemin bir numaralı maddesi oldu.

Panathinaikos Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta Pas Giannia'yı 2-0 yendi. Yunan basını maça ve Terim'e geniş yer ayırdı.

Terim'in kenardan sürekli futbolcularına talimat yağdırdığı belirtilirken, takımının gol atmasından sonra bile sevinmeden taktik vermeye devam ettiği vurgulandı.

Sport24 Gazetesi, "Yeşiller Terim'in istediklerini uyguladılar ve strese girmeden kolay bir galibiyet aldılar" derken, Sportime "Terim ilk maçına damgasını vurdu" ifadesini kullandı.

Gazzetta ise Terim'i överken Panathinaikos'un özellikle maçın ilk yarısının patronu olduğunu yazdı. Haberde "Panathinaikos çok üstündü. Hızlı oynadı, rakip yarı alana kolay geçti" denildi.

Sportal gazetesi Fatih Terim'in oyuncuların psikolojisini canlandırdığını yazarken, SDNA "Panathinaikos'un oyuncuları top çaldı, rakibini boğdu ve rakibe şansının olmadığını daha ilk andan itibaren ona hissettirdi" yorumunu yaptı.