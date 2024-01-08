Fatih Terim’in rakibi isyan bayrağı açtı: Gasp ettiler

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Fatih Terim’in rakibi isyan bayrağı açtı: Gasp ettiler
Yunanistan’da son zamanlarda yaşanan şiddet olayları gündemden düşmüyor.Süper Lig takımlarından Olympiakos, dün AEK ile karşılaştığı maçtaki VAR kararına sert tepki gösterdi.

Fatih Terim’in Panathinaikos’un başına geçmesiyle Yeşil Beyazlılar 2 maçını da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Panathinaikos’un ezeli rakibi Olympiakos’un bir golünün VAR incelemesi sonucu iptal edildiği maçla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Birkaç hafta içinde 11 puanımızı gasp ettiler. Ligin akıbetiyle oynadılar.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca “Artık suç örgütünü ortadan kaldırmak için çaba sarf etmeyen herkes, bu suça ortak oluyor demektir ve bu çok net. Artık söylenecek bir şey kalmadı.” denildi.

Yunan taraftarların da bu tür olayların sahada da yaşandığına tanık oldukları belirtilen açıklamada, hükümet ve yetkililerden duruma el atmaları istendi.

Olympiakos’un AEK ile oynadığı maçta Olympiakos’un bir golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, Masouras’ın eliyle oynadığı gerekçesiyle gol geçersiz sayılmış, bu da takımın zirve yarışında geriye düşmesine neden olmuştu.


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