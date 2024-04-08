Fatih Terim dayanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim dayanamadı
Aris'i 2-0 mağlup eden Fatih Terim maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim play-off turunda Aris’e karşı alınan 2-0’lık galibiyetin ardından konuştu.

"HİÇ KOLAY DEĞİL"

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Fatih Terim, "Burada üç puan almak hiç de kolay değil. Yeterince iyi oynamamış olabiliriz ama iyi bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncuları tebrik ediyorum. Önümüze bakıyoruz ve önümüzdeki maçlara konsantre oluyoruz" dedi.

"HOŞUMA GİTTİ"

Zaman geçtikçe daha iyi olduklarını vurgulayan deneyimli teknik direktör, "İkinci yarıda daha iyi mücadele etmemiz hoşuma gitti. Her oyuncunun hazır olması önemli. Zaman geçtikçe daha iyi oluyoruz. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAKEMİN ÇALMASINDAN YANAYIM BEN"

Daha önce yaptığı hakem isyanına da değinen Fatih Terim, “Kimin aleyhine kimin lehine olursa olsun hakemin çalmasından yanayım ben. Sadece bizimle ilgili değil, adaleti herkesi için istiyorum. Sadece penaltılar, kırmızı kartlar değil bir sarı kart, bir faul, bir taç, bir aut bunların hepsi çok önemli şeyler. Herkes için verilmesi lazım. Olmaması gereken şeyleri olmamalı. Hiçbir şeye de ihtiyacımız yok" sözlerini söyledi.

Son Haberler
Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu Gündem
Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu
Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'la birlikte proje yapmak istediğini açıkladı Gündem
Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'la birlikte proje yapmak istediğini açıkladı
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 yılın yüksek seviyesine çıktı Dünya
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 yılın yüksek seviyesine çıktı
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? SGK uzmanı hesapladı Ekonomi
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? SGK uzmanı hesapladı
Çocukluk arkadaşı sonu oldu Gündem
Çocukluk arkadaşı sonu oldu
Nedim Şener aydınlanma çağına girdi, Cübbeli Ahmet kem küm edip konuşamadı Gündem
Nedim Şener aydınlanma çağına girdi, Cübbeli Ahmet kem küm edip konuşamadı