Fatih Terim dayanamadı

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim play-off turunda Aris’e karşı alınan 2-0’lık galibiyetin ardından konuştu.

"HİÇ KOLAY DEĞİL"

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Fatih Terim, "Burada üç puan almak hiç de kolay değil. Yeterince iyi oynamamış olabiliriz ama iyi bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncuları tebrik ediyorum. Önümüze bakıyoruz ve önümüzdeki maçlara konsantre oluyoruz" dedi.

"HOŞUMA GİTTİ"

Zaman geçtikçe daha iyi olduklarını vurgulayan deneyimli teknik direktör, "İkinci yarıda daha iyi mücadele etmemiz hoşuma gitti. Her oyuncunun hazır olması önemli. Zaman geçtikçe daha iyi oluyoruz. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAKEMİN ÇALMASINDAN YANAYIM BEN"

Daha önce yaptığı hakem isyanına da değinen Fatih Terim, “Kimin aleyhine kimin lehine olursa olsun hakemin çalmasından yanayım ben. Sadece bizimle ilgili değil, adaleti herkesi için istiyorum. Sadece penaltılar, kırmızı kartlar değil bir sarı kart, bir faul, bir taç, bir aut bunların hepsi çok önemli şeyler. Herkes için verilmesi lazım. Olmaması gereken şeyleri olmamalı. Hiçbir şeye de ihtiyacımız yok" sözlerini söyledi.