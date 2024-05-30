Fatih Terim Galatasaray Adası'nda ortaya çıktı. Şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Galatasaray Adası'nda ortaya çıktı. Şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu

Galatasaray Adası'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına kulübün efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de katıldı.

Süper Lig'de sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor.

Bu akşam Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen organizasyona Sarı-Kırmızılı ekibin efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de katıldı.

Panathinaikos ile yollarını ayırdıktan sonra Bodrum'daki villasında inzivaya çekilen tecrübeli hoca uzun bir süre sonra ortaya çıktı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile selamlaşan Fatih Terim daha sonra üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk’u da sarılarak tebrik etti.

Kutlamalar esnasında konuşan Okan Buruk, "Bu sezon yaşadığımız şampiyonlukta hepimizin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bizler sahada, taraftarlar dışarıda... başkanımız ve yönetim kurulumuz bu güzel ortamı yarattı bize. Sizlerle birlikte olduk. Aynı duyguları paylaştık. Sonunda iyiler kazandı. İnşallah seneye tekrar kazanacak" dedi.

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