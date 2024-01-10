Fatih Terim İstanbul'a apar topar gönderdi

Sarı-Lacivertliler’de beklenen performansı gösteremeyen Samet Akaydin’ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Fenerbahçeli oyuncuya talip oldu.

İSTANBUL’A GÖNDERDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Samet Akaydin, Panathinaikos ile sözleşme koşullarında anlaştı. Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile pazarlık yapmak ve anlaşmak için Terim'in isteği üzerine İstanbul’a gitti.

FENERBAHÇE’DE NE YAPTI?

2022-23 sezonunun devre arasında Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile 34 maçta toplam 2 bin 668 dakika forma giydi.