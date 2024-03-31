Mbappe itiraf etti

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Mbappe itiraf etti
PSG'nin parlayan yıldızı Kylian Mbappe, yaklaşan Marsilya maçı hakkında düşüncelerini paylaştı.

Fransız süperstar Kylian Mbappe, PSG'nin Marsilya ile yapacağı karşılaşma öncesinde bazı düşüncelerini aktardı.

Mbappe, önümüzdeki dönemlerde takımın öne çıkan ismi olmayı hedeflediğini belirterek, "Gelecek dönemlerde takımın öncüsü olmayı hedefliyorum. Kulüpte heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Marsilya ile yapılacak maç, hem bizim için hem de taraftarlar ve soyunma odası için büyük önem taşıyor. Bu maç, sezonumuz için kritik bir dönemin başlangıcı olacak" şeklinde konuştu.

Marsilya'ya karşı oynadığı 14 maçta hiç yenilgi yüzü görmeyen Mbappe, 12 galibiyet ve 2 beraberlikle bu istatistiğin oldukça iyi olduğunu vurguladı ve "Bu istatistiklerle evimde, Velodrome'da ya da nötr sahada hiç yenilmedim" dedi.

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