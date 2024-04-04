Ergin Ataman Fenerbahçe'nin arkasında kaldı

EuroLeague'de birçok tanınmış basketbol ve spor adamının Final Four tahminleri dikkat çekiyor.

Luka Doncic, Novak Djokovic ve Manu Ginobili gibi ünlü isimlerin ardından, EuroLeague'in tanınan yüzlerinden biri daha tahminlerini paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından ve EuroLeague efsanesi Mike Batiste, şimdilerde Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük yaparken, bu sezonun Final Four takımlarını tahmin etti.

Batiste'nin tahminlerine göre, Final Four'a yükselecek takımlar:

• Fenerbahçe Beko

• Panathinaikos

• Real Madrid

• Virtus Bologna

Mike Batiste, kariyeri boyunca Panathinaikos ile on yıl oynadı ve bu süre zarfında üç EuroLeague şampiyonluğu kazandı.

Batiste'nin tahmininde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca, 2012-13 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe adına mücadele etti.