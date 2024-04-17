Panathinaikos başkanından otoparklı tehdit

Eren Bozdaş
Panathinaikos başkanından otoparklı tehdit
Panathinaikos ve Olympiakos arasındaki derbi sonrası gerilim tırmanmaya devam ediyor.

15 Nisan Pazartesi günü Yunanistan Ligi'nde OAKA'da yapılan maçta, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman ile Olympiakos'un başantrenörü Giorgos Bartzokas arasında sert bir tartışma yaşandı.

Panathinaikos, bu mücadeleyi kazanarak ev sahibi avantajını elde etti.

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, maçtan sonraki gün Instagram üzerinden Bartzokas'a yönelik eleştirilerde bulundu ve "Sporun iyiliği adına sana birçok şans verdik ama sen eski alışkanlıklarına devam ediyorsun. Seni tekrar otoparka göndereceğim" dedi.

Olympiakos cephesi de bu sözler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Takımına, oyuncularına ve taraftarlarına hakaret eden; Yunan ve yabancı hakemleri, devlet yetkililerini, basketbol federasyonu ve EuroLeague yöneticilerini tehdit eden; uygunsuz davranışlarda bulunan; vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan; sürekli tehditler savuran kişiye karşı sabrımız tükenmiştir.

Devletin, bu kişiye ayrıcalıklar tanıyarak adaletsiz bir rekabet ortamı yaratmak yerine, spor yasalarını uygulayarak bu davranışlara son vereceğine inancımız tamdır. Artık yeter.

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