Fatih Terim ve Ergin Ataman buluştu, Panathinaikos taraftarı coştu

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı; THY EuroLeague 17. hafta maçında Kızılyıldız'ı konuk etti.

Panathinaikos futbol takımının başına getirilen Fatih Terim de karşılaşmayı takip etmek için kendisine ayrılan bölüme oturmuştu.

Takımıyla birlikte sahaya çıkan Ergin Ataman, oyuncuları ısınırken salonun diğer tarafında bulunan Fatih Terim'i gördü.

Ataman alkışlar eşliğinde Terim'in yanına gitti.

İkilinin kucaklaşması Oaka Altion Salon'nu bir anda ayağa kaldırdı.

Panathinaikos, Kızılyıldız karşısında maçı 82-65'lik skorla kazandı.