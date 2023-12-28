Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı Süper Kupa sözleri

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile son Türkiye Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.

Karşılaşmaya saatler kala her iki cepheden de iddialı açıklamalar geliyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan yolculuğu öncesi derbi ile ilgili konuştu.

Özbek, "2023 yılının son kupası... Her iki takım da iyi hazırlandı bizleri güzel bir maç bekliyor. Her iki takım için de bu kupanın önemi büyük. Kazanan inşallah Galatasaray olacak. Kupayı müzemize götürüp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şimdiden takımıma başarılar. Güzel bir maç olacak, herkes hazırlansın" ifadesini kullandı.