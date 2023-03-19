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Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor

Galatasaray'da ve Milli Takım'da başarılara imza atmış olan ve şimdilerde herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'e siyasal partilerden milletvekilliği teklifi geldi. Tecrübeli hoca, edilen teklife cevap verdi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:57
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Fatih Terim'den milletvekilliğine cevap

Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
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14 Mayıs'ta olacak büyük seçim öncesi siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. Siyasi partilerin de çalışmaları hızla süregelirken her camiadan isimlerle görüşmeye başladılar. 

Fotospor'un haberine göre; Fatih Terim'e siyasi partilerden milletvekilliği teklifi geldi. 

Terim'in bu teklife cevabı "hayır" oldu. 

Çevresindekilere siyaseti düşünmediğini iletti. 

Terim daha önceki dönemlerde de milletvekilliği ve belediye başkanlığı için teklifler aldı.

Tecrübeli teknik adam bir önceki seçimde Adana milletvekilliği daha sonraki seçimde ise İstanbul Belediye Başkanlığı için teklifleri reddetti. 

Terim’in kısa ya da uzun vadeli planları arasında milletvekilliği bulunmuyor.

 

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