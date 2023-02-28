Depremzedeler için satılan Fatih Terim'in formasını bakın hangi Fenerbahçeli aldı

Depremzedeler yararına Engelsiz Yaşam Vakfı ve ünlü müzayedeci Uğur Batur'un işbirliğiyle 'Acılar Paylaştıkça Azalır' ismiyle düzenlenen açık artırma büyük ilgi gördü

Etkinlikte çok sayıda antika satıldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve hocası Fatih Terim'in üzerinde imzası bulunan 5 numaralı forması da 100 bin liraya satıldı.

Fatih Terim'in formasını, Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer satın aldı.

Atatürk portresi 40 bin liraya, Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti ise 10 bin liraya satıldı.

Müzayededen elde edilen gelir, engelli çocukların depremle ilgili eğitimlerine harcanacak.

Gecede ayrıca engelliler için yirmi adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.