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Fatih Terim enkazdan sağ çıkan Bensu ile görüntülü konuştu

Depremin 3. günü enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki fanatik Galatasaraylı minik depremzede Bensu Kural ile Fatih Terim telefonda görüştü.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:42
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Enkazdan sağ çıkan Bensu ile Fatih Terim görüştü

Fatih Terim enkazdan sağ çıkan Bensu ile görüntülü konuştu
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Ülkeyi yasa boğan depremden sağ kurtulan 8 yaşındaki Bensu Kural ile görüntülü bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, minik futbolsevere imzalı forma ve beraber maç seyretme sözü verdi.
Sosyal medyadan Fatih Terim ile görüntülü görüşme isteğini Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ndeki odasından sosyal medyada paylaşan Bensu’ya, Fatih Terim kayıtsız kalmadı.
MAÇA GÖTÜRME SÖZÜ VERDİ
Bensu ile görüntülü görüşen deneyimli hoca, imzalı forma ve maça götürme sözü verdi.
Kendisinin hayranı olduğunu söyleyen Bensu'yla konuşan Terim şunları söyledi:
"Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak bir an önce iyileş."
Çukurova Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de duyarlılığından ötürü Fatih Terim’e teşekkür ederek bu tür buluşmaların Bensu ve diğer hastalar için son derece moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

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