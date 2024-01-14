Fatih Terim’i koruyan gizli eller!

Dünkü yazımda da Buse Terim’in mahkemedeki ifadelerine dikkat çekmiştim!

Ne diyordu Buse Terim “Ben babamla baba kız ilişkisi olarak para işlerini konuşmam. Benim işim ayrı kasam ayrı”.

Terim’in ifadesi böyleydi!

İnsan ister istemez sormadan edemiyor; yahu bayramlarda da mı hiç para istemedin babandan?

Hiç mi elini öptükten sonra elini cebine atıp da “al kızım bayram harçlığın” demedi baban?

Bir anlam veremedik doğrusu!

Anlam veremedik çünkü hayatın olağan akışına ters bir durumdu bu!

Diğer taraftan Seçil Erzan ile Fatih Terim arasındaki Whatsapp konuşmaları da ortada!

Elbette direkt olarak fona yönelik olduğu söylenemeyecek bu konuşmalarda tarafların ticari konuşmalar gerçekleştirdiği aşikar!

O konuşmalardan birinde, 2021’de Terim’e 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabı açıldığı anlaşılırken Erzan’ın Terim’e “Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye" yazdığı görülüyor.

Yine Erzan Terim’e “Hocam, Buse Hanım’ın işlemi gerçekleşti. 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik. Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim. Bir daha sorun olmayacak Hocam tekrar özür dileriz” diye yazan bir mesaj gönderiyor!

Denizbank Florya Şube Müdürü olarak Fatih Terim’in sadece hesaplarına yönelik görüşmeler yaptıklarını varsayalım!

Peki Seçil Erzan’ın eski sevgilisi Candaş Gürol’un Terim ailesinin avukatı olması da mı tesadüf?

İş ilişkisi dışında özel hayatlarında da Fatih Terim ile Seçil Erzan’ın görüştüğüne yönelik fotoğraflarda mı tesadüf?

Tüm bunlara rağmen Buse Terim, Seçil Erzan’ın ne idüğü belirsiz fonuna para yatırırken babasına sormamış yani öyle mi?

Babasıyla bu kadar yakın olan, avukatlarının eski sevgilisi Seçil Erzan’a 190 bin dolar verirken babasına sormamış hiç!

İlginç!

Önceki günkü duruşmada avukat Arif Hikmet Can da bu duruma dikkat çekti ve şunu sordu:

“Sanık Seçil Erzan, ilk celsede bu sistem için ilk parayı Fatih Terim’den aldığını, bu miktarın 300 bin dolar olduğunu söyledi. Siz sordunuz sayım hâkim ve bu bilgi kayıtlara geçti. Fakat bu celsede ne Seçil Erzan, Fatih Terim’den bahsediyor ne de herhangi bir avukat Terim’le ilgili bir soru sormuyor?

Hâkim: Ne alâkası var?

Avukat Arif Hikmet Can: Nasıl ne alâkası var? Terim’in bu fondan ne kadar para aldığını kimse sormayacak mı artık?

Evet, her ne hikmetse Fatih Terim’in bu fondan ne kadar aldığı sorulmuyor!

Fatih Terim ise fona para yatırmadığını söylüyor savcılık ifadesinde!

Ortada bir belirsizlik varken her ne hikmet ise Fatih Terim mahkemeye dahi çağrılmıyor!

Fonun adı Fatih Terim fonu ama ortada Fatih Terim yok!

Fatih Terim en azından bir kere gelse de mahkemede ifade verse nasıl olur acaba her şeyin ortaya çıkması açısından?

Suçsuzsa suçsuzluğu tescillense ve şüpheler ortadan kalksa!