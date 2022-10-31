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İstanbul Fatih'te bir otel alev alev yandı

İstanbul Fatih'te bir otelin ikinci katı alevlere teslim oldu. Geceyi gündüze çeviren yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürdü. Çevredekiler, mahsur kalan odalardaki kişileri kurtardıklarını iddia etti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 00:46
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Fatihte bir otelde yangın çıktı. Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Fatih'te bir otel alev alev yandı
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Fatih’te 3 katlı otelin 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar tüm katı sararken, içeride bulunan 4 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken 2 kişi dumandan etkilendi. Otelin alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sırlarında Aksaray Katip Muslahaddin Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı otelin 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm katı sararken, içeride bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Otelde dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

“KAPIYI KIRDIK. SÖNDÜRMEYE BAŞLADIK"

Otel içerisindeki 4 kişiyi kurtardıklarını söyleyen Ahmet Koca, “Ben işten geliyordum. Sonra dedim ki yangın çıkacak. İçeri girdim. Yangın tüpünü aldım. Kapıyı kırdık. İçeriyi biraz söndürmeye başladık. Diğer odaların kapısını çaldık. 4 kişiyi de kurtardık. Ondan sonra yangın diğer katlara da sıçramaya başladı. O arada itfaiye geldi. Biz çıktık.” dedi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA/ DHA)

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