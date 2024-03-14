Faydaları saymakla bitmeyen şifa saçan ot ortaya çıktı. Neredeyse tüm hastalıklara meydan okuyor

Günümüzde birçok insan, sağlık problemlerine doğal çareler bulma eğiliminde ve bu amaçla şifalı bitkileri tercih etmektedir. Ancak, bu tür ürünleri tüketmeden önce doktor tavsiyesi almak şarttır.

Sarıçalı otu, pek çok korkutucu hastalığa karşı şifa kaynağı olarak öne çıkmaktadır.

Peki, sarıçalı otu nedir?

Kadıntuzluğugiller ailesine ait bir bitki olan sarıçalı otu, Mayıs ve Haziran aylarında sarı, hoş kokulu çiçekler açan, 1 ila 3 metre arasında yüksekliğe sahip, dikenli bir çalı formunda ve seyrek ormanlarda bulunan bir ağaç türüdür.

Bu bitkinin kökü acı, yaprakları ve meyveleri ise tatlıdır. Yaprakları sarmal bir düzen içinde, tekli veya demet halinde yer alır.

Yapraklarının rengi açık yeşil, şekli oval, sapı kısa ve derimsi bir yapıya sahiptir; kenarları kızılımsı ve dişli, dokunulduğunda batıcı bir his verir.

Çiçekleri genellikle salkım şeklinde ya da nadiren tek başına bulunur. Bu dişi çiçekler daha sonra kırmızı veya siyah, oval şekilli, lezzetli ve ferahlatıcı meyvelere dönüşür. Meyveleri C vitamini bakımından zengindir.

Sarıçalı otunun mucizevi faydaları…

İştahı artırır, mide bulantısını engeller, vücut ısısını düşürür, sindirim sorunlarını çözer, öksürüğü keser, diş çürüklerini ve ağız yaralarını iyileştirir. Modern herbalistler, hassas boğazları rahatlatmak için bu bitkiyi kullanmaktadır.

Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını hafifletir. İshal ve kabızlık durumlarında, siroz nedeniyle oluşan vücut şişkinliğine karşı etkilidir.

Enerji verir, damarları sıkıştırır, ateşi düşürür ve müshil etkisi gösterir.

Kolera, dizanteri, vajinal mantar enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarında mikroorganizmaları öldürerek, zararlı bakterilere karşı savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İskorbüt, anemi ve işitme bozukluklarına karşı da faydalıdır.

Kan dolaşımını düzenler.

Sıtmaya karşı iyileştirici etkisi vardır.

Meme, bağırsak, akciğer ve rahim kanserlerine karşı koruyucu ve iyileştirici özelliklere sahiptir.

Kalp romatizmasına iyi gelir, sinirsel yorgunluğu ve stresi azaltır. Anormal kalp atışlarına karşı etkilidir.

Karaciğer rahatsızlıklarına karşı kullanılır ve karaciğer sağlığını destekler.