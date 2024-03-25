Hastalık saçmasına rağmen vatandaş ekonomik kriz sonrası akın ediyor. Uzmanlardan uyarılar geldi

İkinci el giysilerin marka ürünleri daha ekonomik bir şekilde edinme şansı tanıdığı için oldukça popüler olduğu biliniyor.

Gençler arasında özellikle popüler olan bu giysilerin mikrop barındırma ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

Yine de, uzmanlar ikinci el giysilerin beta virüsü gibi boğaz enfeksiyonlarına, nörovirüs gibi ishal vakalarına, HPV gibi virüs türlerine, mantara, bitlere ve son dönemde pandemiye yol açan uyuz gibi parazitlere ev sahipliği yapabileceği konusunda uyarıyorlar.

Dermatoloji uzmanları, ikinci el giysilerin yanı sıra, mağazalarda denenmiş çok sayıda giysinin de sağlık için risk taşıdığını ve özellikle deri yoluyla bulaşan hastalıklar için bir vektör olabileceğini ifade ettiler.

“MİLLETİN ALIM GÜCÜ YOK”

Oda TV muhabirinin, "Bu yıl büyük enflasyon yaşanıyor. İkinci ele rağbet arttı mı ve de gelenler pazarlık yapıyor mu" sorununa vatandaş şu cevabı verdi:

"Evet ikinci el bütün eşyaları bayanlar sosyete bayanlar hem de ikinci el alıyorlar üstünde yırtılmış çamaşıra bakmıyorlar. Çünkü neden ağız adama kıyafetler artık almış başını gidiyor geliyor buradan ucuza etek alıyor.”

Diğer yandan başka vatandaşın ise şu sözleri dikkat çekti:

“Hazır giyime yüzde yüz zam geldi. Milletin alım gücü olmadığı için mecburen hepsi ikinci ele yapmak zorunda kaldı”