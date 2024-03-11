Naci Görür uyardı: Türkiye denize ilerliyor

Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Samsun açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Merkez üssü, Samsun Körfezi- Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede bulunan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Depremi hisseden vatandaşlar, evlerinde dışarı çıkarak bekledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Samsun açıklarındaki deprem sonrasında, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu. Görür, "Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor" açıklamasını yaptı.

Naci Görür, "Samsun Taflan açıklarında 4,1 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor." ifadelerini kullandı.