Fazıl Say şarkıcı Cem Adrian'ın eski mesleğini açıkladı! Hayranlarının bile nutku tutuldu

Fazıl Say, Volkswagen Arena’da Cem Adrian’la vereceği konser öncesi, Adrian'ı nasıl keşfettiğine dair bir yazı yayımladı.

Resmi Instagram hesabından paylaşımda bulunan Say, Adrian’ı ilk keşfettiğinde 23 yaşında olduğunu ve Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazandığını ifade etti.

"2004 YILINDA KEŞFETTİM"

Instagram hesabından açıklama paylaşan Fazıl Say, “Cem Adrian’ı 2004 başında keşfettim. Demet Sağıroğlu bir demo şarkısını dinlememi rica etmişti. Beni şoka uğratan, tuhaf mertebede bir ses ranjı (7 oktav), her istediğini yapabilen bir ses yeteneği, etkileyici bir şiirsellik, özgünlük ve üstün bir ifade gücü ile karşı karşıyaydım. Cem’i hemen buldurttum. O zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu. 100’den fazla şarkısı vardı. Teorik bilgisi azdı. Cem’i yatılı öğrenci olarak Bilkent’e aldım. ” dedi.

"İLK ALBÜMÜNÜN YAPIMCISI OLDUM"

Say, açıklamasının devamında “İlk ciddi konserlerini benimle verdi. İstanbul’da onu güçlü yapımcılarla tanıştırdım, ilk albümünün yapımcısı oldum. Sonra Cem’i yalnız bıraktım. Kuş kendi uçmalıydı. 20 yılda çok iyi bir yere vardı. 24/25 Aralık’ta İstanbul VW Arena’da bu özel öğrencimle tekrar sahnedeyiz. Konserden sonra bana bir tarot falı da bakar artık bir zahmet.” ifadelerini kullandı.

24 ARALIK'TA SAHNE ALACAKLAR

Fazıl Say ve Cem Adrian, 24 Aralık Cuma akşamı Volkswagen Arena'da aynı sahneyi paylaşacak. İkilini konseri, saat 21.00'de başlayacak.